Renzi firma i referendum: passo verso una giustizia giusta (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il leader di Italia Viva Matteo Renzi ha firmato per i 6 referendum sulla giustizia promossi da Lega e Radicali al banchetto di raccolta dei Radicali a Largo Argentina."Ho firmato per i referendum dai ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il leader di Italia Viva Matteohato per i 6sullapromossi da Lega e Radicali al banchetto di raccolta dei Radicali a Largo Argentina."Hoto per idai ...

Advertising

HuffPostItalia : Renzi firma referendum su giustizia di Salvini: 'Non penso a lui, ma a Tortora' - La7tv : #laltrametàdelcrimine @MatteoRenzi: 'Ho detto personalmente a Draghi che siamo pronti a dare una mano a Cartabia. C… - summo_t : Matteo Renzi firma il referendum #giustiziagiusta - Frances47226166 : RT @sologiuma: Ci mancava che non riprendessero il Renzi mentre firma i quesiti sul referendum lega radicali. Ormai è inseguito dai media a… - sologiuma : Ci mancava che non riprendessero il Renzi mentre firma i quesiti sul referendum lega radicali. Ormai è inseguito da… -