Raggi: rapporto punto di partenza, con pandemia rinsaldati legami comunità (Di mercoledì 21 luglio 2021) Roma – “Il rapporto presentato oggi è un passaggio intermedio di un lavoro, il primo risultato ma anche un punto di partenza. Si tratta di una ricerca a campione di cui oggi presentiamo i primi esiti, un lavoro di ricerca avviato durante la pandemia. Ci siamo trovati in una situazione inaspettata e c’è stato bisogno di cibo, farmaci e sostegno alla solitudine.” “C’è stato uno sforzo importante da parte di tutti a Roma. Una prima risposta immediata è stata quella dei pacchi alimentari, seguita da una fase in cui si è parlato anche di bisogni secondari collegati alla dad e allo smart working.” “All’interno dei servizi ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 21 luglio 2021) Roma – “Ilpresentato oggi è un passaggio intermedio di un lavoro, il primo risultato ma anche undi. Si tratta di una ricerca a campione di cui oggi presentiamo i primi esiti, un lavoro di ricerca avviato durante la. Ci siamo trovati in una situazione inaspettata e c’è stato bisogno di cibo, farmaci e sostegno alla solitudine.” “C’è stato uno sforzo importante da parte di tutti a Roma. Una prima risposta immediata è stata quella dei pacchi alimentari, seguita da una fase in cui si è parlato anche di bisogni secondari collegati alla dad e allo smart working.” “All’interno dei servizi ...

Rapporto su nuove povertà: perdita lavoro tra cause principali Roma - Forte contrazione del guadagno (73,5%), perdita del lavoro (57,3%), esaurimento dei risparmi (39,3%) o essere rimasti gli unici a portare reddito ...

Teatro dell’Opera, dopo Fuortes la cultura sia al riparo dai partiti Il sovrintendente va alla Rai e si apre un nuovo scenario per il Costanzi. Il ministro Franceschini dovrà nominare il nuovo successore su proposta della sindaca Raggi ...

