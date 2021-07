Orbán, colpa di scena: va al referendum per contrastare il gender (Di mercoledì 21 luglio 2021) Dopo i continui attacchi da parte dell’Unione europea sul tema lgbt, arriva la decisione del premier ungherese Orbán che spiazza tutti. Il primo ministro ungherese Viktor Orbán ha infatti affermato che non vuole più stare a subire pressioni esterne sulle decisioni prese all’interno del suo Paese, e ha spiegato che indirà un referendum. Il premier L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 21 luglio 2021) Dopo i continui attacchi da parte dell’Unione europea sul tema lgbt, arriva la decisione del premier unghereseche spiazza tutti. Il primo ministro ungherese Viktorha infatti affermato che non vuole più stare a subire pressioni esterne sulle decisioni prese all’interno del suo Paese, e ha spiegato che indirà un. Il premier L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Pietro Senaldi, tutto l'imbarazzo del Pd: "Enrico Letta parla di Orban e Salvini, ma su Grillo e Cuba muto" Conte non ha fatto a tempo a vantarsi dell'accordo raggiunto che subito Beppe gli ha fatto lo sgambetto, scrivendo sul suo blog che se all'Avana sono alla fame è tutta colpa degli americani, non c'...

