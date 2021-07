Omofobia | Fico | ‘spero Ddl Zan possa andare avanti prima possibile’

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Roma, 21 lug (Adnkronos) – Il Ddl Zan è un “avanzamento per il Paese”, per questo un “accordo è auspicabile” sulla legge che “spero vadailpossibile”. Lo ha detto Robertoalla cerimonia del Ventaglio. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Roma, 21 lug Il Ddl Zan è un "avanzamento per il Paese", per questo un "accordo è auspicabile" sulla legge che "spero vada avanti il prima possibile". Lo ha det ...«La mia posizione sul disegno di legge Zan è assolutamente negativa» attacca Mario Capanna, storico leader di Democrazia proletaria, che fece nascere e poi morire. Da sinistra critica il testo contro ...