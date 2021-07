(Di mercoledì 21 luglio 2021) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – La settimana scorsa duesono state aggredite, verbalmente e fisicamente, con l’intenzione di costringerle a lasciare ladiper il solo fatto di essere lì insieme, come coppia. Negli stessi giorni, un’aggressione similare è avvenuta ad Arzano. Immediata la condanna del gesto da parte del sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione, delle associazioni LGBT+ del territorio, della società civile. Le donne, le persone LGBT+ o semplicemente identificate come tali, sono frequentemente esposte a discriminazione e violenza, che talvolta finiscono per limitare – ...

fanpage : Francesca e Martina, cacciate dalla spiaggia perché lesbiche, sebbene alcuni ragazzi le avessero difese - Corriere : Capo Miseno, allontanate dalla spiaggia perché lesbiche: «Date il cattivo esempio ai ba... - anteprima24 : ** 'Miseno spiaggia libera dall'odio', l'iniziativa dopo l'aggressione alle due ragazze lesbiche **… - lucatrent : RT @davocearispetto: Doppio caso di lesbofobia nel Napoletano, il primo avvenuto il 15 luglio ad Arzano, il secondo nel fine settimana sull… - Diregiovani : A #Miseno, in provincia di Napoli, padre e figlia inveiscono contro due giovani malcapitate: 'Dio ha creato un uomo… -

Ultime Notizie dalla rete : Miseno spiaggia

Il rapper e cantautore milanese ha commentato con una feroce invettiva l'episodio avvenuto sulladi Capoa Bacoli (Napoli). La notizia è rimbalzata su tutti gli organi di stampa ...Teatro della diatriba unadi, località balneare del litorale flegreo, Napoli. La discussione si anima e interviene un ragazzo che prova a far ragionare gli autori delle offese. 'Dai è ...A Miseno, in provincia di Napoli, padre e figlia inveiscono contro due giovani malcapitate: "Dio ha creato un uomo e una donna" ...Francesco Emilio Borrelli, in riferimento alle due ragazze lesbiche aggredite: "Altre coppie via da lidi perché omosessuali" ...