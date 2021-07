Milan | Tonali | “Maldini una colonna | con Pioli rapporto profondo Su Ibra e Kjaer…”

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Sandroparla in esclusiva alla Gazzetta dello Sport da giocatore delal cento per cento. “Ripartiamo con il vantaggio di conoscerci, noi giocatori e l’allenatore. Quello che non cambia sono gli obiettivi: puntiamo sempre in alto“. “La scorsa non è stata la mia migliore annata, anche perché è stata particolare, complicata. Il Covid mi ha fermato quasi subito, ci ho messo un po’ a carburare. Quest’anno sarà un’altra storia, anche se so di dover migliorare: non ci sono punti di arrivo, si cresce sempre”. Sulcone su“ Conho un ...