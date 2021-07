Megan Fox rivela: "Volevano rendermi meno sexy per essere più credibile" (Di mercoledì 21 luglio 2021) Megan Fox ha rivelato che all'inizio della sua carriera a Hollywood le è stato chiesto di vestirsi in modo meno sexy per farla sembrare più credibile. Megan Fox ha recentemente rivelato nuovi segreti sul suo passato spiegando che, all'inizio della carriera a Hollywood, i produttori la Volevano meno sexy per poter essere più credibile nella recitazione. Durante una recente chiacchierata con Who What Wear, Megan Fox ha parlato del suo odio nei confronti della fama e dei ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 21 luglio 2021)Fox hato che all'inizio della sua carriera a Hollywood le è stato chiesto di vestirsi in modoper farla sembrare piùFox ha recentementeto nuovi segreti sul suo passato spiegando che, all'inizio della carriera a Hollywood, i produttori laper poterpiùnella recitazione. Durante una recente chiacchierata con Who What Wear,Fox ha parlato del suo odio nei confronti della fama e dei ...

APACHE36695535 : Cari radical vax, vi bussa alla porta Megan Fox (gioco di parole), nuova vicina di casa. La fate accomodare e poi a… - gothiccca : posso essere Megan Fox in Jennifer’s Body e nutrirmi solo di uomini che trattano male le tipe? Grazie - fvckleb : @elijahmikae @laabiondinaa @SUMM3RSCOTT @emuoripenavolta @XODDAMTHOM @imvdead @ROS4LIESCOTT @IMM3G4N @dtalktme… - xrgi_e3 : appena visto jennifer’s body solo per megan fox so che lo riguarderó almeno altre 10 volte - eminthebest : @thatslidia Solo se c'è scarlett+megan fox,no?? -