Maneskin non si fermano, il gruppo torna in Rai: una nuova avventura (Di mercoledì 21 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Maneskin non si fermano e dopo i loro grandi successi, sono pronti per tornare su Rai Uno: ecco dove. Sono stati i trionfatori dell’ultimo Festival di Sanremo e dell’ultima edizione dell’Eurovision Song Contest, senza contare i grandi traguardi che hanno raggiunto oltreoceano. Oggi il gruppo di giovani sembra davvero inarrestabile, in poco tempo la loro Leggi su youmovies (Di mercoledì 21 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.non sie dopo i loro grandi successi, sono pronti perre su Rai Uno: ecco dove. Sono stati i trionfatori dell’ultimo Festival di Sanremo e dell’ultima edizione dell’Eurovision Song Contest, senza contare i grandi traguardi che hanno raggiunto oltreoceano. Oggi ildi giovani sembra davvero inarrestabile, in poco tempo la loro

Advertising

VEVO_IT : Stanno battendo ogni tipo di record e finalmente i @thisismaneskin sono tornati con un nuovo video ufficiale esplos… - federicodavolio : RT @raffamimmo: Mia madre, all'improvviso, viene da me e mi parla di basket: '... 'scolta, ma allora stanotte hanno vinto quelli che non vi… - 19tadan1 : @ale_baruffaldi Maneskin (vado sul sicuro perché non so chi segui ??) - FredAKE : RT @raffamimmo: Mia madre, all'improvviso, viene da me e mi parla di basket: '... 'scolta, ma allora stanotte hanno vinto quelli che non vi… - annaAngela12 : Non vedo l’ora di compiere vent’anni solo per postare la storia con la song dei maneskin -