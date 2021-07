Lone Echo II ha una data di uscita ed è il nuovo progetto VR dei papà di The Order: 1886 (Di mercoledì 21 luglio 2021) Da quando ha fatto la sua irruzione sulla scena nel 2017, Lone Echo è stato uno dei giochi di avventura più innovativi dell'universo VR e ora Jack e Liv sono pronti a fare ritorno in Lone Echo II. Ecco il comunicato ufficiale e alcuni dettagli sul progetto dei creatori di The Order: 1886 Oculus, infatti, è entusiasta di annunciare che Lone Echo II, prodotto da Ready At Dwan Studios, sarà disponibile a partire dal 24 agosto 2021, al prezzo di 39,99€, in esclusiva sulla piattaforma Oculus Rift (ci si può giocare su Quest con Oculus link ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 21 luglio 2021) Da quando ha fatto la sua irruzione sulla scena nel 2017,è stato uno dei giochi di avventura più innovativi dell'universo VR e ora Jack e Liv sono pronti a fare ritorno inII. Ecco il comunicato ufficiale e alcuni dettagli suldei creatori di TheOculus, infatti, è entusiasta di annunciare cheII, prodotto da Ready At Dwan Studios, sarà disponibile a partire dal 24 agosto 2021, al prezzo di 39,99€, in esclusiva sulla piattaforma Oculus Rift (ci si può giocare su Quest con Oculus link ...

Advertising

Tech_Gaming_it : Lone Echo II: Trailer di lancio, Prezzo e Uscita - ReTwitStorm_ita : Oculus_Lone Echo II – #Svelati data di #Lancio e #Prezzo - PCGamingit : Lone Echo 2 ha una data di uscita - - zazoomblog : Lone Echo 2: data di uscita per il nuovo gioco VR di Ready at Dawn – Notizia – PCVideogiochi per PC e console… - GamingToday4 : Lone Echo 2: data di uscita per il nuovo gioco VR di Ready at Dawn -

Ultime Notizie dalla rete : Lone Echo Migliori giochi VR per PC | Luglio 2021 Lone Echo - Migliori giochi VR per PC Il movimento nei giochi VR vi crea motion sickness e il sistema con i teletrasporti non vi soddisfa? Allora Lone Echo potrebbe rivelarsi una fantastica ...

Lone Echo 2 ci riporta su Saturn quest'estate Stai guardando Pubblicità La prima avventura di Liv e Jack, Lone Echo , ha lasciato diverse questioni non risolte e molte domande. Il suo sequel, Lone Echo II , offrirà le risposte quest'estate e, ovviamente, ci sarà molto di più da esplorare in un'esperienza ...

Lone Echo 2: data di uscita per il nuovo gioco VR di Ready at Dawn Multiplayer.it Lone Echo II: Trailer di lancio, Prezzo e Uscita Oculus annuncia ufficialmente l'arrivo di Lone Echo II, sequel del titolo sviluppato da Ready At Dwan Studios (autori di The Order 1886). In Lone Echo II ...

Oculus_Lone Echo II – Svelati data di lancio e prezzo Oculus, infatti, è entusiasta di annunciare che Lone Echo II, prodotto da Ready At Dwan Studios, sarà disponibile a partire dal 24 agosto 2021, al prezzo di 39,99€, in esclusiva sulla piattaforma ...

- Migliori giochi VR per PC Il movimento nei giochi VR vi crea motion sickness e il sistema con i teletrasporti non vi soddisfa? Allorapotrebbe rivelarsi una fantastica ...Stai guardando Pubblicità La prima avventura di Liv e Jack,, ha lasciato diverse questioni non risolte e molte domande. Il suo sequel,II , offrirà le risposte quest'estate e, ovviamente, ci sarà molto di più da esplorare in un'esperienza ...Oculus annuncia ufficialmente l'arrivo di Lone Echo II, sequel del titolo sviluppato da Ready At Dwan Studios (autori di The Order 1886). In Lone Echo II ...Oculus, infatti, è entusiasta di annunciare che Lone Echo II, prodotto da Ready At Dwan Studios, sarà disponibile a partire dal 24 agosto 2021, al prezzo di 39,99€, in esclusiva sulla piattaforma ...