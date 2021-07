La Commissione europea vuole tracciare le transazioni in criptovalute (Di mercoledì 21 luglio 2021) (foto: Ina Fassbender/Afp via Getty Images)Bitcoin e altre aziende che gestiscono criptovalute non potranno più operare in modo anonimo nell’Unione europea. La Commissione ha infatti avanzato una proposta di legge che imporrà a queste compagnie di sottostare alle regole antiriciclaggio e ai requisiti di trasparenza per i trasferimenti di criptovalute, vietando i portafogli anonimi, imponendo la tracciabilità dei clienti e istituendo una nuova agenzia antiriciclaggio dedicata. Le proposte fatte dalla commissaria europea per i servizi finanziari, Maireád McGuinness, mirano a garantire “la piena tracciabilità ... Leggi su wired (Di mercoledì 21 luglio 2021) (foto: Ina Fassbender/Afp via Getty Images)Bitcoin e altre aziende che gestiscononon potranno più operare in modo anonimo nell’Unione. Laha infatti avanzato una proposta di legge che imporrà a queste compagnie di sottostare alle regole antiriciclaggio e ai requisiti di trasparenza per i trasferimenti di, vietando i portafogli anonimi, imponendo la tracciabilità dei clienti e istituendo una nuova agenzia antiriciclaggio dedicata. Le proposte fatte dalla commissariaper i servizi finanziari, Maireád McGuinness, mirano a garantire “la piena tracciabilità ...

