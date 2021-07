Estrazione Si Vince Tutto | i numeri vincenti estratti oggi 21 luglio 2021

(Di mercoledì 21 luglio 2021)Si, mercoledì 21: inti Superenalotto Questa sera, mercoledì 21, alle ore 20 va in scena l’del gioco “Si“, concorso speciale del SuperEnalotto, lanciato il 27 aprile 2001, che si svolge ogni mercoledì sera e mette in palio l’intero montepremi. Niente accumulo come avviene invece con il Superenalotto. Avete giocato? Volete scoprire se avete vinto? Scopritelo con noi. Di seguito i ...

Advertising

Maryeterngif1 : ESTRAZIONE LOTTO SUPERENALOTTO 10ELOTTO MONTEPREMI DEL martedi 20 luglio 2021 - LOTTOMANIA DA NOI SI VINCE SEMPRE… - Enrico5360 : @6RENZ @CottarelliCPI Hai la sfera di cristallo per predire il futuro? Mi passi i tre numeri vince ti sulla ruota d… -

Ultime Notizie dalla rete : Estrazione Vince

Chi prende parte all'MillionDay oggi , può concorrere all'assegnazione di diversi premi in denaro. Mercoledì 21 luglio 2021 chi indovina due numeri2 euro. Chi indovina tre numeri ...... le recentissime tecniche di 'solare' hanno accelerato in maniera catastrofica il ciclo ... annunciato Fizban's Treasury of Dragons MicroMacro: Crime Citylo Spiel des Jahres 2021 ...Nuovo assalto al colpo grosso con l'appuntamento classico delle ore 19 per tentare la fortuna con il Million Day: in diretta anche oggi - ...Si vince tutto, a seguire i sei numeri vincenti estratti relativi a giorno 21 luglio. Ogni mercoledì in palio c'è l'intero jackpot.