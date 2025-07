Napoli vigile annulla centinaia di multe a parenti e amici | licenziato dal Comune

Licenziato agente della municipale: annullate illegalmente 282 contravvenzioni. Un agente della polizia municipale di Napoli è stato licenziato dopo essere stato accusato di aver cancellato irregolarmente 282 multe, di cui alcune intestate a lui stesso e ai suoi familiari. La decisione è arrivata dal Comune di Napoli, che ha ritenuto l'azione del dipendente un grave abuso del proprio ruolo. 50mila euro di sanzioni annullate senza giustificazione. Il protagonista della vicenda è un 44enne in servizio presso l'Ufficio sanzioni amministrative, che avrebbe utilizzato le proprie credenziali per accedere al sistema informatico e cancellare le contravvenzioni senza alcun valido motivo e priva della necessaria documentazione.

