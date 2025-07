Pallanuoto comoda sgambata per l’Italia con il Sudafrica Settebello primo nel girone

Si chiude con una comoda sgambata il cammino dell’Italia nella prima fase della rassegna iridata. Nell’incontro valevole per la terza giornata del girone A dei campionati mondiali il Settebello travolge 28-4 il Sudafrica, certifica il primo posto in classifica e si qualifica per i quarti di finale. Gli azzurri torneranno in campo domenica contro la vincente del crossover tra il Brasile e la terza del girone D. L’Italia, per l’occasione Campagna lascia in tribuna Di Fulvio e lancia Baggi Necchi titolare tra i pali,  sblocca subito le ostilità con la girata di Gianazza, raddoppia in controfuga con Filippo Ferrero, triplica con Condemi e chiude in scioltezza il primo periodo con un confortante 6-1. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallanuoto, comoda sgambata per l’Italia con il Sudafrica. Settebello primo nel girone

In questa notizia si parla di: italia - girone - comoda - sgambata

Curling, Constantini e Mosaner firmano il tris ai Mondiali. Corea del Sud ko, Italia in testa al girone - Stefania Constantini e Amos Mosaner proseguono la loro cavalcata ai Mondiali curling di doppio misto, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Fredericton (Canada).

Pallamano: Italia, qualificazione col brivido ma meritata in un girone tostissimo - Missione compiuta. Dopo aver giocato il miglior mondiale della sua storia all’inizio del 2025, l’Italia della pallamano è riuscita ieri a prendersi anche il ticket per gli Europei 2026.

Sorteggio Europei pallamano 2026, definito il percorso dell’Italia: girone insidioso per gli azzurri - Definito il percorso dell’Italia negli Europei di pallamano, in programma nel 2026. Gli azzurri, centrata la qualificazione 27 anni dopo, partivano da una condizione di quarta fascia nel sorteggio andato in scena ieri.

Italia prima nel girone di Nations League, cosa serve e quando si ... - L’Italia contro la Francia ha due risultati su tre per qualificarsi come prima del girone in Nations League. Scrive fanpage.it

Italia-Francia di Nations League risultato 1-3: azzurri sconfitti ... - 1 a San Siro contro la Francia nell'ultima partita del girone di Nations League Gli azzurri passano comunque ai quarti di finale, ma da secondi. Secondo corriere.it