atletica prato da applausi bene al meeting fiorentino

Medaglie e piazzamenti di vertice, in più competizioni disputate sia in Toscana che nel resto d’Italia. Continua a pieno ritmo il "magic moment" dell’Atletica Prato, con gli sportivi pratesi che stanno continuando a gareggiare nelle varie discipline cogliendo risultati incoraggianti sia per il presente che per il futuro. Se poche settimane fa Damiano Ferrari si era laureato vice-campione italiano U18 nel lancio del martello a Rieti, anche gli altri tesserati si sono comunque fatti notare. Per restare agli ultimi giorni, una delegazione del club ha preso parte al "Meeting Silver Assoluto" disputato sabato allo stadio Ridolfi di Firenze. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

