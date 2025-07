Caduto dal tetto mentre controlla le grondaie | è morto all’ospedale Gemelli Paolo Di Biagio Aveva 74 anni L’incidente a Priverno

ABBONATI A DAYITALIANEWS Priverno, 15 luglio 2025 – Non ce l’ha fatta Paolo Di Biagio, 74 anni, originario di Sonnino e da tempo residente a Priverno. L’uomo è deceduto nella mattinata di ieri all’ ospedale Gemelli di Roma, dove era stato trasferito d’urgenza dopo una caduta dal terrazzo della sua abitazione avvenuta lunedì. La dinamica dell’incidente. Secondo quanto ricostruito, Di Biagio si trovava sul terrazzo della sua casa, situata in localitĂ San Martino. Il 74enne era salito sul tetto per verificare lo stato delle grondaie, a seguito delle forti piogge che avevano messo in dubbio l’efficacia del sistema di scolo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

