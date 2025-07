Gaia De Gol 15 anni perde la vita travolta da un masso mentre scatta un selfie con le amiche

Un pomeriggio spensierato si trasforma in tragedia nel Bellunese. Doveva essere un semplice pomeriggio tra amiche, un momento di svago e leggerezza a pochi passi da casa. Invece, si è trasformato in un dramma che ha spezzato la vita di Gaia De Gol, 15 anni, e sconvolto un'intera comunità. Gaia è morta travolta da un masso, mentre tentava di scattare un selfie insieme a due coetanee. Una delle ragazze è rimasta ferita, mentre l'altra è rimasta illesa ma in stato di shock. Il luogo dell'incidente: Cesana Beach, lungo il Piave. Gaia si trovava con la madre e alcune amiche al Cesana Beach di Lentiai, una zona verde molto frequentata, con una spiaggia affacciata sul fiume Piave, nei pressi di Busche, non lontano da Feltre.

