Europei donne | i quarti in diretta su RaiUno 21 da 28 anni non andiamo in semifinale Azzurre esame di storia contro la Norvegia

E’ il ventesimo confronto ufficiale tra Italia e Norvegia, ma non è come gli altri. In palio, stasera a Ginevra (ore 21, diretta RaiUno) c’è l’approdo alla semifinale degli Europei, un traguardo che le Azzurre non raggiungono dal lontano 1997. Per la quinta volta le due Nazionali si affrontano nella fase finale del torneo continentale, e la seconda ai quarti di finale, dopo quella del 1995 che si giocò sul doppio confronto, andata e ritorno, che premiò le scandinave. Anche le norvegesi inseguono stasera una semifinale che manca da tanto, sognando di tornare tra le prime quattro della competizione dopo dodici anni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Europei donne: i quarti in diretta su RaiUno (21), da 28 anni non andiamo in semifinale. Azzurre, esame di storia contro la Norvegia

In questa notizia si parla di: semifinale - europei - quarti - diretta

LIVE Judo, Europei 2025 in DIRETTA: Scutto e Giuffrida in semifinale! Piras in finale per il bronzo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.42: Il georgiano Sardalashvili è il primo finalista della categoria -60 kg 13.

LIVE Judo, Europei 2025 in DIRETTA: Tavano di slancio in semifinale, Pirelli ai ripescaggi per il bronzo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:00 Per Gennaro Pirelli invece ci sarà l’olandese Michael Korrel tra due incontri sul tatami 3.

LIVE Judo, Europei 2025 in DIRETTA: Avanzato in semifinale! Tra poco Lombardo, Esposito e Toniolo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.13: Waza ari Lavrentev 13.12: Nelson Levy è la seconda semifinalista dei -57 kg donne, è il momento di Giovanni Esposito contro il russo Lavrentev, in palio un posto in semifinale nei -73 kg 13.

Europei calcio femminile, Germania-Danimarca 2-1: ipoteca sui quarti. In campo Polonia-Svezia, seconda partita del Gruppo C Aggiornamenti in diretta su Rainews.it Vai su Facebook

Europei di Calcio Under 21 2025: Quarti, semifinali e Finale, il tabellone e il calendario delle partite; Europei U21: l’Italia esce di scena ai quarti dopo il ko contro la Germania ai supplementari; Europei Under 21, l'Italia lotta, combatte, chiude in nove, ma esce a testa alta contro la Germania. I tedeschi affronteranno la Francia in semifinale.

Europei donne: i quarti in diretta su RaiUno (21), da 28 anni non andiamo in semifinale. Azzurre, esame di storia contro la Norvegia - In palio, stasera a Ginevra (ore 21, diretta RaiUno) c’è l’approdo alla semifinale degli Europei, un traguardo che l ... Lo riporta sport.quotidiano.net

LIVE Italia – Norvegia, Europei calcio femminile 2025 in DIRETTA: caccia alle semifinali dopo 28 anni! - CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia – Norvegia di calcio femminile, partita valida per i quarti di finale degli Europei ... Come scrive informazione.it