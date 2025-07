Nuova ondata di caldo sull’Italia ma arrivano anche temporali | ecco dove

(Adnkronos) – Nuova ondata di caldo senza fine sull'Italia: previste con punte di 38°C al Sud tra Sicilia e Puglia, fino a 36°C anche al Centro con picchi di 35°C al Nord specie in Emilia. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma che il nuovo clima del XXI secolo condizionerà anche questa settimana, nonostante il passaggio . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

