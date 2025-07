So cosa hai fatto non è un horror qualsiasi. Quando Kevin Williamson, futuro autore di Scream (1996), ha adattato per il grande schermo il romanzo So cosa hai fatto della scrittrice Lois Duncan, l'istinto lo ha subito indotto a usare una parola: gancio. Una scelta tutt’altro che casuale. Duncan, maestra nel raccontare l’oscurità che si insinua nell’adolescenza, aveva scritto il libro nel 1973, in un’epoca in cui le leggende metropolitane legate alle automobili e alle strade deserte erano già ben radicate nell’immaginario collettivo americano. Williamson, nel trasformare quel thriller psicologico in un film slasher, attinge direttamente da quell’inconscio culturale. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - A quale leggenda metropolitana si ispira So cosa hai fatto?