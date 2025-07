Lamine Yamal è irreale! Umiliati due giocatori del Barça

Il Barcellona torna ad allenarsi in vista della prossima stagione e Lamine Yamal, fresco dei suoi 18 anni appena compiuti, decide di umiliare così due giocatori blaugrana. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Lamine Yamal è irreale! Umiliati due giocatori del Barça

Caressa entusiasta di Lamine Yamal: «Mai visto uno così a 17 anni… Anzi, solo uno!» Il paragone che non ti aspetti - Le parole di Fabio Caressa su Lamine Yamal, stella della Spagna e del Barcellona: «In 50 anni ho visto solo uno giocare così a 17 anni» Fabio Caressa nel corso del Club su Sky Sport ha parlato di Lamine Yamal, stella del Barcellona e prossimo avversario dell’Inter in Champions League, con toni a dir poco […]

L’intrattenitore nano difende Lamine Yamal per le accuse di sfruttamento mentre la fila di partito rimbomba - 2025-07-15 12:11:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Un intrattenitore con il nanismo ha respinto le accuse di mancanza di rispetto dopo essere stato prenotato per esibirsi alla festa del 18 ° compleanno di Lamine Yamal – e ha esortato gli attivisti di uguaglianza a lasciarli andare avanti con il loro lavoro.

?Lamine Yamal e i mi piace "interisti" del Real: "Ryan vi ha purgati, ora mettete like" - Lamine Yamal non ha dimenticato gli apprezzamenti social dei giocatori del Real Madrid dopo il successo dell`Inter sul suo Barcellona in semifinale.

Maradona vs Lamine Yamal: le prime 100 da professionisti Numeri alla mano, il talento non basta quando davanti hai la storia. Nel confronto tra le prime 100 partite da professionisti, emerge tutta la differenza tra una promessa e una leggenda: Diego Ar Vai su Facebook

La festa di Lamine Yamal entra nel mirino del governo spagnolo: il Ministero chiede un’indagine - Il governo spagnolo ha chiesto di indagare sulla festa di compleanno di Lamine Yamal: avrebbe violato la legge sulla disabilità ingaggiando persone affette ... Da fanpage.it

Lamine Yamal ha assunto persone affette da nanismo come intrattenitori alla sua festa di compleanno - Polemiche per il compleanno di 18 anni di Lamine Yamal: persone affette da nanismo sono state assunte come intrattenitori e nelle scorse ore l'evento ... Riporta fanpage.it