Acerra non acetta fine della storia | investe l’ex e le amiche Arrestato 20enne

Punta la ragazza in compagnia delle amiche e investe tutte sfiorando la tragedia. I carabinieri ad Acerra hanno arrestato un 20enne con l'accusa di maltrattamenti, atti persecutori, lesioni e percosse. Una ragazza – ha 19 anni – è seduta su una .

