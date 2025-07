Napoli Sacchi è convinto | La squadra di Conte rimane la favorita per lo Scudetto i pericoli sono solo…

Le parole di Arrigo Sacchi sul Napoli di Conte: i partenopei sono i grandi favoriti per lo Scudetto secondo l’ex tecnico Il nuovo Napoli di Antonio Conte convince anche una leggenda come Arrigo Sacchi. L’ex ct azzurro, osservando le mosse di mercato e gli schemi pubblicati quotidianamente, vede gli azzurri come favoriti per lo scudetto, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Napoli, Sacchi è convinto: «La squadra di Conte rimane la favorita per lo Scudetto, i pericoli sono solo…»

Sacchi: “il Napoli ha la miglior difesa del torneo, non ha i migliori difensori. Quello di Conte è un capolavoro” - Sacchi: “il Napoli ha la miglior difesa del torneo, non ha i migliori difensori. Quello di Conte è un capolavoro” Quello di Conte è un capolavoro, anche se il Napoli non dovesse vincere lo scudetto.

“Il Napoli ha investito molto meno dell’Inter e la squadra di Inzaghi deve essere meno italiana”: è polemica per le frasi di Sacchi - “Il Napoli, se vincesse, sarebbe un miracolo sportivo: ha investito molto meno rispetto all’ Inter “.

Scudetto, Conte vs Inzaghi e la ricetta di Arrigo Sacchi: «Ecco cosa devono fare per vincere. Il Napoli sputi l’anima sul campo, l’Inter sia meno italiana» - Le parole di Arrigo Sacchi, ex allenatore, sulla lotta scudetto tra Napoli ed Inter in queste ultime giornate di Serie A.

"Sto seguendo con particolare interesse i movimenti del Napoli sul mercato e devo dire che, finora, tutte le operazioni mi hanno convinto. Credo che la squadra di Antonio Conte si pr

Sacchi alla Gazzetta: "L' acquisto più importante del Napoli è quel ragazzo che siede in panchina: Antonio Conte. Averlo confermato è uno straordinario successo e una garanzia per il futuro. È il miglior allenatore della nostra Serie A e uno dei migliori a livello

Sacchi: Napoli, adesso Conte vuole fare l’europeo; Conte, adesso c'è la “benedizione” di Sacchi per l'Europa; Sacchi: De Bruyne non è venuto a Napoli per svernare. Conte può vincere il secondo scudetto di fila.

Sacchi incorona Conte: «Il Napoli è favorito per lo scudetto. De Bruyne colpo mondiale» - Con il belga, anche Noa Lang e Beukema vanno ad arricchire una rosa che Sacchi considera già ben impostata: «Il Napoli segue una linea precisa, tracciata nella scorsa stagione. napolipiu.com scrive

Sacchi: «Conte costruisce un grande Napoli. Con De Bruyne il salto anche in Champions» - Antonio Conte sta modellando un Napoli da vertice, capace di competere per lo scudetto e di alzare l’asticella in Europa. Secondo napolipiu.com