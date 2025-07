Botte morsi sputi e poi investe lei e le sue amiche Tentato femminicidio ad Acerra arrestato l'aggressore

Acerra (Napoli): 20enne perseguita l’ex, la insulta, la investe con lo scooter insieme alle amiche. Arrestato per stalking, violenze e lesioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Investe amico ma non è incidente, arrestato per tentato omicidio - Un 32enne è stato arrestato per tentato omicidio dalla Polizia e posto ai domiciliari dopo quello che sembrava un incidente stradale. Segnala ansa.it

Investe l'amico dopo lite per accompagnare una donna, arrestato - Ha litigato con un amico su chi doveva accompagnare a casa una loro conoscente e alla fine lo ha investito con l'auto procurandogli ferite giudicate guaribili in 25 giorni. ansa.it scrive