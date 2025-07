"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di mercoledì 16 luglio 2025 Ariete Ultimo quarto nasce nel vostro segno, la fase sarà completata domani dopo la mezzanotte, ma è chiaro che sin da stamattina e tutto il giorno voi sentirete la pressione di questo evento. Provoca tensione in famiglia, possibile un calo nella salute. I peccati di gola devono essere dimenticati, inventate piuttosto un nuovo gioco d'amore. Il lavoro potrebbe andare benissimo ma dovete essere realisti sempre, l'ambiente è attraversato da correnti utopiche provocate da Nettuno. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di mercoledì 16 luglio