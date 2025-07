Altro colpo per la Passione Valdarno Volley

Arezzo, 16 luglio 2025 – La Passione Valdarno Volley ha ingaggiato il libero classe 1994 Silvia Fiori. Altoatesina doc, ha disputato 15 stagioni in serie A (due anche in A1 a Macerata e Pesaro, lo scorso anno in A2 a Taranto). Un elemento che potrĂ far fare il definitivo salto di qualitĂ al team valdarnese, rappresentando una certezza in fase di ricezione e avvio di azioni in attacco.

La Passione Valdarno Volley chiude il roster con un libero di esperienza - Il roster della Passione Valdarno Volley si è completato con l'ingaggio del libero classe 1994 Silvia Fiori.

Un opposto giovane ma con esperienza in serie A2 per la Passione Valdarno Volley - L'opposto Clarissa Covino, classe 2001, entra a far parte del roster della Passione Valdarno Volley per la stagione 2025-