Frey studia il calciomercato | Per me quello dell’Inter è stato intelligente Il primo acquisto è aver trattenuto i giocatori chiave

Frey, ex portiere di Fiorentina e dell’Inter, ha rivelato il suo punto di vista sul calciomercato nerazzurro: le sue parole. Tra gli ospiti dell’ultimo episodio de La Tripletta, il podcast firmato La Gazzetta dello Sport, c’è stato anche Sebastien Frey, ex portiere di Inter, Parma e Fiorentina, che ha analizzato il mercato nerazzurro e le scelte fatte dalla dirigenza in vista della stagione 202526. Secondo l’ex numero uno francese, il club di Viale della Liberazione si sta muovendo con lungimiranza: «Per me l’ Inter ha fatto un mercato molto intelligente. Il primo acquisto è aver trattenuto i giocatori chiave. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Frey studia il calciomercato: «Per me quello dell’Inter è stato intelligente. Il primo acquisto è aver trattenuto i giocatori chiave»

