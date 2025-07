Mbangula Juve ai saluti | il Werder Brema mette la freccia sul Wolfsburg il club bianconero conta di incassare questa cifra Ultime

Mbangula Juve ai saluti: il Werder Brema mette la freccia sul Wolfsburg, il club bianconero conta di incassare questa cifra nelle prossime settimane. La Juventus  è vicina a concludere la cessione di Samuel Mbangula, giovane talento belga classe 2004, al Werder Brema  per una cifra intorno ai 10 milioni di euro. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club tedesco ha superato la concorrenza del Wolfsburg, che in passato aveva mostrato interesse per il giocatore. La trattativa con il Werder Brema è in fase avanzata, e si prevede che l’accordo possa essere finalizzato nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mbangula Juve ai saluti: il Werder Brema mette la freccia sul Wolfsburg, il club bianconero conta di incassare questa cifra. Ultime

