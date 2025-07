Aquilani | Catanzaro sono pronto Ho studiato Fabregas Iemmello sarà il mio Totti

Il tecnico riparte dalla Calabria dopo un anno a casa: "Coi giallorossi è una storia che va avanti da anni". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Aquilani: "Catanzaro, sono pronto. Ho studiato Fabregas, Iemmello sarà il mio Totti"

In questa notizia si parla di: aquilani - catanzaro - sono - pronto

Serie B, il Catanzaro ha trovato il suo allenatore! In chiusura la trattativa per Alberto Aquilani - Serie B, il Catanzaro ha trovato il suo allenatore! In chiusura la trattativa per Alberto Aquilani Sembra mancare sempre meno per vedere Alberto Aquilani diventare il prossimo allenatore del Catanzaro.

Serie B: Aquilani va a Catanzaro. E Fabio Caserta è in pole per la panchina del Bari - L’ex tecnico del Pisa ha battuto la concorrenza di Abate che resta in corsa per guidare i pugliesi insieme a Maran

Serie B: Aquilani al Catanzaro, Nesta dice no al Bari - Il Monza retrocesso in Serie B riparte dal nuovo allenatore Paolo Bianco. L`ex tecnico di Modena e Frosinone arriva al posto di Alessandro Nesta,.

SPECIALE CALCIOMERCATO - Ore caldissime in casa Catanzaro, le ultime su Scognamillo e Barba. Cosenza, arriva Busce' Vai su Facebook

Aquilani: Catanzaro, sono pronto. Ho studiato Fabregas, Iemmello sarà il mio Totti; Catanzaro, Aquilani: Sfida difficile, ma sono pronto a ripagare la fiducia della società; Catanzaro, Aquilani pronto ad arrivare in panchina · Video.

Aquilani: "Catanzaro, sono pronto. Ho studiato Fabregas, Iemmello sarà il mio Totti" - Ci eravamo già sentiti dopo la promozione se fosse partito Vivarini, poi l’anno scorso è stata una telenovela. Riporta gazzetta.it

Catanzaro, si parte: comincia il ritiro in Trentino. I convocati di Aquilani - Il Catanzaro si è trasferito in alta quota: da oggi e fino al 27 luglio, le “Aquile” sono a Spiazzo (Trento) per iniziare la preparazione ... Si legge su strettoweb.com