Pochi fan al suo dj set Gianluca Vacchi se ne va all' improvviso Pubblico furioso rimborsati i biglietti

Nel frattempo, sui social si moltiplicano le critiche a Vacchi, mentre all’hotel arrivano numerosi messaggi di solidarietà . 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Pochi fan al suo dj set, Gianluca Vacchi se ne va all'improvviso. Pubblico furioso, rimborsati i biglietti

In questa notizia si parla di: vacchi - pochi - gianluca - improvviso

Gianluca Vacchi, il dj set a Latina è un flop: “È andato via all’improvviso, siamo sconvolti” Vai su X

È sabato sera e alla Fogliano Arena di Lido di Latina è tutto pronto per un dj set pronto a far ballare i (pochi) spettatori presenti. Ospite della serata è l’imprenditore e influencer Gianluca Vacchi, che sui social conta decine di milioni di follower e da qualche tem Vai su Facebook

Gianluca Vacchi abbandona il palco da dj e salta la serata, la polemica a Latina: «Se n'è andato all'improvviso, siamo sconvolti»; Polemica a Latina per il concerto saltato di Gianluca Vacchi. L'ira del proprietario: «Se ne è andato all'improvviso. Siamo sconvolti» - Il video; Gianluca Vacchi, il dj set a Latina è un flop: “È andato via all’improvviso, siamo sconvolti”.

Problemi tecnici e poco pubblico, Gianluca Vacchi abbandona il dj-set a Latina. Cos'è successo - La delusione degli organizzatori: "Se n'è andato all’improvviso, sconvolti e dispiaciuti" ... Segnala msn.com

Gianluca Vacchi, il dj set a Latina è un flop: â€œÈ andato via all’improvviso, siamo sconvolti” - "Sono sconvolto da questa serata, Gianluca Vacchi se n'è andato". Da informazione.it