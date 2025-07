Ferrera Erbognone (Pavia), 16 luglio 2025 - Una maxi-emergenza al Green Data Center di Eni a Ferrera Erbognone. Ma è un'esercitazione dei carabinieri. Nella mattinata di oggi, mercoledì 16 luglio, è in corso "una esercitazione d'emergenza che coinvolgerĂ l'area interna ed esterna del sito Green Data Center di Eni a Ferrera Erbognone" spiega l'Arma nel comunicato diramato dal Comando provinciale di Pavia. "Tale esercitazione - prosegue la nota dei carabinieri - si svolgerĂ nell'ambito di uno scenario emergenziale di medio-alto livello che coinvolgerĂ anche reparti fuori provincia". La comunicazione dall'Arma è stata diramata per informare dell'esercitazione in corso la popolazione residente, che si potrebbe allarmare alla vista dei militari, presenti sul posto con un gran numero di uomini e mezzi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ferrera Erbognone, maxi emergenza al Green Data Center di Eni: è un’esercitazione dei carabinieri