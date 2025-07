Le sigarette non si pagano con la carta annullato l’obbligo del Pos

Un giudice di pace di Genova ha stabilito in una sentenza che i tabaccai non sono obbligati ad accettare pagamenti per le sigarette e altri prodotti sottoposti a monopolio di Stato con la carta di credito o di debito. La ragione è che il margine di guadagno per i rivenditori su questo tipo di prodotti è molto basso e il prezzo non può essere modificato. Di conseguenza, secondo il giudice, la commissione del pagamento erode questa somma in modo significativo e quindi rifiutare il pagamento con carta di credito o di debito è in questo caso legittimo. La sentenza riapre la questione dell’ obbligatorietĂ del Pos, che il Governo Meloni ha giĂ provato ad allentare, senza successo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Le sigarette non si pagano con la carta, annullato l’obbligo del Pos

