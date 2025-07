Roma strategia finanziaria chiara | 21 milioni già incassati ora si punta a cedere per sbloccare Rios

Dietro le scelte di mercato della Roma si cela una strategia ben precisa. Come riportato dal Corriere dello Sport, il club giallorosso sta cercando di liberare spazio salariale e ottimizzare le uscite per finanziare i prossimi colpi. Un esempio? Se Massara riesce a cedere Leandro Paredes, che pesa 6,2 milioni lordi a bilancio, l’ingaggio di Richard Rios, stimato attorno ai 4 milioni complessivi, diventerebbe molto piĂą sostenibile. E proprio per Rios, la Roma vuole avere margine operativo anche in caso di rilancio. GiĂ incassati 21 milioni. Ora tocca a Hermoso, Kumbulla e non solo. Ad oggi, la societĂ ha giĂ incassato circa 21 milioni dalle cessioni di Abraham (Besiktas), Shomurodov (Basaksehir) e Paredes (Boca Juniors). 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, strategia finanziaria chiara: 21 milioni giĂ incassati, ora si punta a cedere per sbloccare Rios

