Passo indietro Stellantis interrompe il programma per i veicoli a idrogeno

Tempo di lettura: < 1 minuto Stellantis ha annunciato la decisione di interrompere il programma di sviluppo della tecnologia a celle a combustibile a idrogeno.     A causa della limitata disponibilità di infrastrutture per il rifornimento di idrogeno, degli elevati requisiti di capitale e della necessità di maggiori incentivi all’acquisto da parte dei consumatori, l’azienda non prevede l’adozione di veicoli commerciali leggeri alimentati a idrogeno prima della fine del decennio. Pertanto, quest’anno Stellantis non lancerà più la sua nuova gamma di veicoli Pro One alimentati a idrogeno. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Passo indietro, Stellantis interrompe il programma per i veicoli a idrogeno

In questa notizia si parla di: idrogeno - programma - passo - indietro

Honda rallenta sull’idrogeno, ma non molla: c’è la nuova strategia per il 2050; SSAB rinuncia al finanziamento per il progetto Hybrit in Mississippi; Auto: dalla Corea del Sud nuovo motore a idrogeno a iniezione diretta.

Stellantis blocca lo sviluppo dei veicoli a idrogeno: stop a Pro One - Il gruppo Stellantis interrompe lo sviluppo di veicoli a idrogeno: mercato fermo, infrastrutture assenti e zero convenienza nel medio termine. Come scrive affaritaliani.it

Distributori d’idrogeno: l’Italia è indietro - L'idrogeno può essere un'alternativa all'elettrico puro per auto e mezzi pesanti ma, attualmente, in Italia ci sono solo tre distributori. Riporta alvolante.it