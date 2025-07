Il profilo delineato dal presidente Bosco (foto) per non far rimpiangere Coppola, ora in Serie A con il Pisa, è quello di "un giovane di valore", epiteto che combacia alla perfezione con l’identikit di Matteo Onofri. Il classe 2004, entro il weekend sosterrà le visite mediche con lo Spezia e firmerà un contratto che lo legherà al club ligure fino al 2029. Solo in quel momento potrà essere girato in prestito alla Vis, convinta di aver già in pugno da qualche giorno l’ex difensore del Ravenna, attenzionato anche da numerose compagini di Serie B e Lega Pro. Il piede raffinato in fase d’impostazione unito alla pericolosità nell’ area avversaria, testimoniata dai cinque gol e i cinque assist della scorsa stagione, rappresentano per lui un ottimo biglietto da visita, utile a convincere Spezia e Vis a puntar forte sulle sue molteplici qualità . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Vis, il vivaio biancorosso sale alla ribalta . I nostri pezzi pregiati fanno il giro dell'Italia