Basket serie B coach Nunzi | Volevo un giocatore motivato La Ristopro si rinforza con il centro Ponziani

La Ristopro Fabriano prosegue con decisione nella costruzione del roster per la stagione 20252026. Dopo le conferme delle colonne portanti Centanni e Dri, il club biancoblù ha già messo a segno diversi colpi in entrata: il giovane playmaker Beyrne, l’alacentro Mahamadou Diarra, il regista Riccardo Romondia, l’ala piccola lettone Karlis Silke-Zunda e il centro Sebastian Redini. A questi nomi si aggiunge ora l’ottava pedina a disposizione di coach Luciano Nunzi: il centro Riziero Ponziani, giocatore di grande solidità ed esperienza, pronto a portare muscoli, intelligenza cestistica e leadership nel cuore dell’area fabrianese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket serie B, coach Nunzi: "Volevo un giocatore motivato». La Ristopro si rinforza con il centro Ponziani

