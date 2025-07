LIVE Italia-Sudafrica 28-4 Mondiali pallanuoto 2025 in DIRETTA | Settebello che vola ai quarti di finale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.48 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live. 08.47 Grande vittoria del Settebello, quasi un buon allenamento per l'Italia, ma contava solo vincere e provare nuove giocate. Da segnalare le quattro reti di Ferrero e Cassia. Appuntamento al 20 luglio per i quarti di finale, stasera si capirĂ chi sarĂ l'avversario del Settebello. Finisce la partita, Italia-Sudafrica 28-4. 1.20 Rete di Watt che schiaccia bene il pallone sull'acqua, Italia-Sudafrica 28-4. 1.57 Goooooooooool, Condemi con il destro, Italia-Sudafrica 28-3. 4.15 Goooooooooool, Damonte ancora lui, Italia-Sudafrica 27-3.

Pallanuoto, il Settebello torna in scena! I convocati per il primo raduno dell’Italia: marcia verso i Mondiali - Il Settebello torna in scena! Terminata la squalifica di sei mesi comminata dall’Aquatics Integrity Unit della World Aquatics, la Nazionale Italiana di pallanuoto maschile si appresta a incominciare la propria stagione che culminerà con i Mondiali, in programma a Singapore dal 12 al 24 luglio.

Pallanuoto Maschile, amichevole a Napoli tra Italia e Ungheria: il Settebello vince per 13-12 - Napoli – Una bellissima partita immersa in un’atmosfera festosa ed entusiasmante. Alla fine è stato il Settebello a vincere la sfida amichevole con gli eterni avversari dell’Ungheria.

Pallanuoto, Mondiali 2025: il girone dell’Italia e chi incrocerebbe il Settebello nei turni successivi - I Mondiali 2025 di pallanuoto maschile si terranno a Singapore dal 12 al 24 luglio: le 16 squadre qualificate sono state suddivise in 4 gironi da 4 squadre, in cui la prima classificata andrà direttamente ai quarti mentre la seconda e la terza disputeranno gli ottavi di finale.

CHE BEL SETTEBELLO! PALLANUOTO MONDIALI - Italia batte Serbia ai rigori e vola ai quarti. Milena Virzì: "Ora saremo da una parte di tabellone più ostica ma battere i campioni olimpici è tanta roba. Anche il Setterosa può far bene".

LIVE Italia-Sudafrica, Mondiali pallanuoto 2025 in DIRETTA: Settebello per timbrare il primo posto; Italia-Serbia 17-16 ai rigori ai Mondiali di pallanuoto: i quarti sono vicini; L'Italia travolge la Romania: buona la prima per il Settebello all'esordio nel Mondiale.

Diretta Italia Sudafrica/ Streaming video Rai: formalità verso i quarti (Mondiali pallanuoto 2025, 16 luglio) - Diretta Italia Sudafrica streaming video Rai: formalità per il Settebello, che si lancia verso i quarti dei Mondiali pallanuoto 2025 (oggi 16 luglio). ilsussidiario.net scrive

Mondiali 2025 - Settebello sul velluto. L'Italia chiude il girone travolgendo 28-4 il Sudafrica. Ai quarti sfida contro Brasile, Grecia o Montenegro - Ai quarti sfida contro Brasile, Grecia o Montenegro il 20 luglio. Scrive eurosport.it