Fondo Espero | cos’è come funziona la formula del silenzio assenso e quali vantaggi offre ai lavoratori della scuola RISPOSTE AI QUESITI

Il Fondo Espero rappresenta il principale strumento di previdenza complementare per il personale della scuola. Istituito nel 2003 e operativo dal 2004, nasce da un accordo tra ARAN e le organizzazioni sindacali del comparto istruzione, con l’obiettivo di integrare la pensione pubblica dei lavoratori del settore. Si tratta di un fondo pensione negoziale chiuso, vigilato dalla COVIP e regolato dal decreto legislativo n. 2522005. Ogni iscritto dispone di un conto individuale dove confluiscono i contributi volontari, l’1% dello stipendio versato dallo Stato, il TFR e i rendimenti della gestione finanziaria. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: fondo - espero - lavoratori - scuola

Fondo Espero, scatta il silenzio-assenso. Mercoledì i sindacati al Ministero per le indicazioni operative. Anief: “No all’adesione automatica, servono consapevolezza e informazione - Al Ministero dell’Istruzione e del Merito, torna al centro il tema della pensione complementare per il personale scolastico.

Fondo Scuola Espero e silenzio-assenso: il MiM convoca i sindacati per le nuove modalità di adesione - Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha convocato i sindacati rappresentativi per mercoledì 21 maggio alle ore 11:00 per un incontro operativo riguardo la nuova Circolare ministeriale sull’adesione al Fondo Scuola Espero, il fondo pensione complementare dedicato al personale scolastico.

Fondo Espero, in arrivo circolare. Anief dice no al meccanismo di adesione tramite silenzio-assenso - Si è tenuta oggi al MIM la riunione tra l’amministrazione e i sindacati sulla circolare relativa alle modalità di adesione al Fondo pensione complementare “Espero”; presente per Anief la segretaria generale Daniela Rosano L'articolo Fondo Espero, in arrivo circolare.

Fondo Espero Vai su Facebook

Scuola, Fondo Espero: cosa cambia per personale in ruolo e neoassunti [SCHEDA]; Consenso informato per adesione al fondo Espero, come individuare il personale destinatario della procedura; Fondo Espero: come comunicare la non adesione e cosa deve fare la scuola?.

Fondo Espero: Cosa Cambia per Docenti di Ruolo e Supplenti nel 2025 - Aderire al Fondo Espero può essere un’opportunità che può fare la differenza per migliaia di insegnanti, tra sicurezza economica e futuro pensionistico. Da msn.com

FONDO SCUOLA ESPERO A FORUM PA 2013 - FPA - Home Temi Verticali Lavoro e Occupazione FONDO SCUOLA ESPERO A FORUM PA 2013 Fondo Scuola Espero a FORUM PA per dare ai suoi aderenti, ai potenziali tali e a tutti gli interessati informazioni, ... Si legge su forumpa.it