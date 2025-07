Vicino a clan mafiosi sequestrati beni per oltre 2,5 milioni a un imprenditore

Beni per un valore di oltre 2,5 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Dia, direzione investigativa antimafia, nei confronti di un imprenditore 70enne, originario della provincia di Palermo. Gli inquirenti ipotizzano la vicinanza a una delle famiglie che costituiscono il mandamento mafioso. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

