L’uomo del fiume ospite a Rigutino del Festival del calcio italiano I suoi cinque anni in amaranto sono stati il fulcro della serata I ricordi di Cosmi | Qui mi sono trovato a casa

AREZZO È stato un fiume in piena Serse Cosmi, detto non a caso "l’uomo del fiume", come il titolo del suo libro. L’allenatore di Ponte San Giovanni, alle porte di Perugia, era il grande ospite della serata di lunedì organizzata dal Festival del calcio italiano, ideato e prodotto dal giornalista Donato Alfani, nella terrazza panoramica dell’hotel New Energy Valdichiana di Rigutino. Imbeccato dalle domande della giornalista Francesca Muzzi, ha intrattenuto i presenti per oltre due ore tra aneddoti, battute e i ricordi più belli e toccanti della sua carriera. "Fare un incontro del genere ad Arezzo è fin troppo facile – ha esordito Serse. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - "L’uomo del fiume» ospite a Rigutino del Festival del calcio italiano. I suoi cinque anni in amaranto sono stati il fulcro della serata. I ricordi di Cosmi: "Qui mi sono trovato a casa»

In questa notizia si parla di: fiume - uomo - ospite - rigutino

Giallo a Pescara, cadavere di un uomo recuperato nel fiume - AGI - Il corpo senza vita di un uomo è stato recuperato dalle acque del fiume Pescara, nei pressi della banchina sud del portocanale del capoluogo adriatico.

Un uomo si è gettato nel Tevere, ricerche in corso lungo tutto il fiume - "Un uomo si è gettato nel Tevere, correte". Questa la segnalazione giunta al numero unico per le emergenze nella mattinata di oggi, lunedì 12 maggio.

Trovato il corpo di un uomo nudo in un fiume a Imola: si indaga per risalire all’identità - Il cadavere di un uomo è stato trovato nelle acque del fiume Santerno a Imola nella sera di ieri 23 aprile: il corpo era senza vestiti e incastrato in uno degli sbarramenti del corso d'acqua.

Cosa Fare; L’uomo del fiume» ospite a Rigutino del Festival del calcio italiano. I suoi cinque anni in amaranto sono stati il fulcro della serata. I ricordi di Cosmi: Qui mi sono trovato a casa».

Pescara, cadavere di un uomo recuperato nel fiume - Il cadavere di un uomo è stato recuperato dalle acque del fiume Pescara, nei pressi della banchina sud del portocanale del capoluogo adriatico. Scrive repubblica.it

Rieti, uomo recuperato senza vita nel Velino dai vigili del fuoco. E ... - Intervento di soccorso da parte dei vigili del fuoco di Rieti, per un uomo che era caduto nel fiume Velino. Secondo ilmessaggero.it