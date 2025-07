Calciomercato Inter il Sassuolo in vantaggio sui nerazzurri per Patrick Nuamah! Tutti i dettagli sul classe ’05

Calciomercato Inter, sorpasso neroverde per Patrick Nuamah: tutte le novità sulla trattativa e la proposta degli emiliani. Colpo a sorpresa del Sassuolo, che ha superato la concorrenza del calciomercato Inter nella corsa a Patrick Nuamah, centrocampista classe 2005 rimasto svincolato dopo l’esperienza al Brescia. Il giovane talento, considerato uno dei profili più interessanti della sua generazione, era da tempo seguito con attenzione dai nerazzurri, che avevano valutato il suo inserimento all’interno della rosa dell’ Inter U23. Tuttavia, secondo quanto riportato su X da Nicolò Schira, il club emiliano ha accelerato negli ultimi giorni, chiudendo l’intesa e assicurandosi le prestazioni del centrocampista ghanese con passaporto italiano. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, il Sassuolo in vantaggio sui nerazzurri per Patrick Nuamah! Tutti i dettagli sul classe ’05

Milan Primavera eliminato dal Sassuolo, che vince 3-0 e va in semifinale contro l'Inter - Si completa il quadro della Final Four Scudetto per il titolo di campione d`Italia Primavera. Il Sassuolo batte 3-0 il Milan e si qualifica in.

Sassuolo schianta Milan Primavera! Affronterà l’Inter in semifinale - Il Sassuolo ha superato il Milan Primavera con il punteggio di 3-0. Gli emiliani sfideranno quindi l’Inter nelle semifinali dei Playoff scudetto del Campionato U-20.

Inter-Sassuolo Primavera semifinale dei Playoff scudetto: data e orario! - Inter-Sassuolo Primavera sarà una delle due semifinali dei Playoff scudetto. Di seguito la data e l’orario del match.

