L’Arezzo prende De Col E Capello va al Vicenza

di Luca Amorosi Porte girevoli in Trentino. Filippo De Col è un nuovo calciatore dell’ e dalla vicina Vicenza ha giĂ raggiunto la sede del ritiro amaranto, mentre Alessandro Capello farĂ il percorso inverso per unirsi alla squadra biancorossa. La trattativa era calda giĂ da giorni ed è decollata nelle ultime ore, fino alla fumata bianca di ieri. Bucchi ottiene così il terzino destro che richiedeva per alzare il tasso di esperienza e personalitĂ nella retroguardia, anche se questo ha significato perdere un giocatore offensivo con qualitĂ tecniche indubbie come Capello, penalizzato però da un modulo dove trovava difficile collocazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

