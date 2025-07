Rugby | il suo nome è legato agli anni ’60 e alla diffusione della palla ovale nella nostra città Addio Beccati pezzo di storia del Cus

E’ di queste ore la notizia della scomparsa di Carlo Alberto Beccati, per tutti gli amici della palla ovale ferrarese “Carlone”, personaggio che dagli anni ’60 in poi ha ricoperto tutti i ruoli all’interno della sezione rugby del Cus Ferrara. Se per i più il ricordo è legato all’ Annus Mirabilis del 1994, in cui i cussini vennero prima promossi in B, poi da outsider conquistarono il tricolore universitario sotto la guida di Carlo, appunto, come responsabile di sezione, il legame con il rugby è ben più radicato sin dall’epoca dei pionieri che vide negli anni ’60 la ricomparsa della palla ovale all’ombra del castello. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

