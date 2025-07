Ultimo riempie Tor Vergata in un’ora | boom di biglietti per il concerto degli ultimi

È bastata un’ora. Sessanta minuti netti per bruciare oltre 200mila biglietti. Una valanga, un’onda, un’esplosione di entusiasmo: quella della Generazione Ultimo, che ha risposto alla chiamata del suo cantautore con una partecipazione che ha il sapore della storia. Il 4 luglio 2026, a Tor Vergata, andrà in scena “Il Raduno degli Ultimi”, un evento unico, celebrativo, che Ultimo ha annunciato lo scorso 13 luglio dal palco dello Stadio Olimpico di Roma, in quello che è stato il suo decimo concerto nello stadio capitolino. Dieci. Come nessuno mai alla sua età. Ma non era ancora abbastanza. “Ci vediamo a Tor Vergata, per il concerto degli ultimi” ha detto, e quel momento è diventato subito un appuntamento inciso nel cuore di migliaia di persone. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Ultimo riempie Tor Vergata in un’ora: boom di biglietti per il “concerto degli ultimi”

In questa notizia si parla di: vergata - biglietti - riempie - boom

“Non sarà solo un concerto. Sarà il raduno degli ultimi”: Ultimo annuncia maxi-raduno a Tor Vergata. Tutto quello da sapere su data, biglietti e location - Un maxi-raduno nella sua Tor Vergata. Ultimo ha finalmente svelato una grande regalo ai suoi fans. “Non sarà soltanto un concerto” ammette ma “Sarà il raduno degli ultimi “.

Ultimo, il mega raduno a Tor Vergata: biglietti alle 14 - (Adnkronos) – 4 luglio 2026. È questo il giorno scelto da Ultimo, il cantautore romano dei record, per il suo attesissimo mega raduno a Tor Vergata.

Concerto Ultimo a Tor Vergata nel 2026: i prezzi dei biglietti, quando e come acquistarli - Ultimo ha annunciato, durante il suo 10° concerto allo stadio Olimpico di Roma in 6 anni, la data e il luogo del "raduno degli Ultimi": il concerto si terrà il 4 luglio 2026 nel quartiere Tor Vergata di Roma.

Ultimo riempie Tor Vergata in un’ora: boom di biglietti per il “concerto degli ultimi”.

Euforia Derby, l’Olimpico si riempie: le ultime sui biglietti ... - MSN - A dieci giorni dal Derby contro la Roma, l’Olimpico inizia a riempirsi e sale pian piano l’attesa snervante per la stracittadina, con il dato sui biglietti che continua a crescere. Riporta msn.com

Ligabue: boom di vendite. Staccati 70mila biglietti - MSN - Boom di vendite per il ritorno di Luciano Ligabue a Campovolo: in sole 24 ore sono stati staccati 70mila biglietti per ‘La notte di Certe notti’, l’evento in programma il 21 giugno 2025 all ... msn.com scrive