Maredamare 2025 | Il cuore del beachwear internazionale a Firenze

Come ogni anno, Firenze si prepara per la sua diociottesima edizione di Maredamare, un appuntamento irrinunciabile per il settore dei beachwear e dell’ intimo internazionale. Dal 19 al 21 Luglio 2025, la Fortezza da Basso sarà il palcoscenico delle nuove tendenze e del business per gli operatori del settore. Saranno presenti i marchi più prestigiosi, italiani e internazionali, accanto a talenti emergenti per scoprire tutto sulle collezioni SS26. Ma non solo, è anche un momento per stringere accordi commerciali, analizzare il mercato in corso e rafforzare le relazioni professionali. Beachwear e futuro: uno sguardo al Maredamare. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Maredamare 2025: Il cuore del beachwear internazionale a Firenze

