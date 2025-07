Ucraina raid russi su Kiev Dnipro e Kharkiv 3 morti Trump | Per ora non invierò missili a lungo raggio a Kiev non colpire Mosca - VIDEO

Colpita soprattutto la zona orientale dell'Ucraina. Kiev, intanto, ha sospeso il trattato di Ottawa sulla messa al bando delle mine antiuomo Nella notte di mercoledì 16 luglio, l'Ucraina è stata colpita da raid russi su Kiev, Dnipro e Kharkiv, che ha hanno causato 3 morti. Il presidente degli.

Ucraina, il miracolo che non c’è: nella notte pioggia di droni russi. Intelligence Kiev: “E’ il momento più buio della guerra” - Roma, 27 aprile 2025 – All’indomani della foto simbolo che ha immortalato il presidente Usa Trump e il suo omologo ucraino Zelensky, seduti uno di fronte all’altro in San Pietro, facendo sperare nel “miracolo della pace” nel giorno dei funerali di Papa Francesco, si combatte ancora in Ucraina.

Ucraina, Kiev e Mosca scontro sul campo e a parole - Ucraina. Si sono combattuti sul campo e a parole Kiev e Mosca. The post Ucraina, Kiev e Mosca scontro sul campo e a parole first appeared on TG2000.

Ucraina: Trump, colloqui con Mosca e Kiev proseguono - Roma, 8 mag. (LaPresse) – “I colloqui con Russia e Ucraina proseguono. Gli Stati Uniti chiedono, idealmente, un cessate il fuoco incondizionato di 30 giorni.

Ucraina, Trump: I missili patriot già spediti dalla Germania. Altri raid russi su Kiev; Guerra Ucraina oggi, Trump: «Missili a Kiev già spediti da Germania». Raid russi nella notte, forti esplosioni; Guerra Ucraina, a Kharkiv raid con droni russi e diverse esplosioni. Trump: «Niente missili a lungo raggio a K.

Guerra Ucraina oggi, Trump: «Missili a Kiev già spediti da Germania». Raid russi nella notte, forti esplosioni a Kharkiv: 3 morti - L'alto rappresentante Ue Kallas accusa Mosca di intensificare gli attacchi con 'armi chimiche' contro le truppe ucraine, 'oltre 9 mila casi da inizio invasione', ma la ... Lo riporta ilmessaggero.it

Kiev: quattro morti nei raid russi nella notte su Donetsk e Kherson - Kiev, quattro morti negli attacchi russi su Kherson e Donetsk È di quattro morti il bilancio degli attacchi russi sull'Ucraina, tra ieri e oggi, nelle regioni di Donetsk e Kherson. msn.com scrive