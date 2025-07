La Banda della Polizia di Stato a Montevarchi

Arezzo, 16 luglio 2025 – Un evento di grande prestigio animerà la serata di venerdì 19 luglio a Montevarchi: alle ore 21, nella suggestiva cornice di Piazza Varchi, si terrà il concerto della Banda Musicale della Polizia di Stato, diretta dal Maestro Maurizio Billi. L'ensemble, noto per l'eccellenza delle sue esecuzioni e per l'importante ruolo istituzionale che riveste, proporrà un ricco programma musicale con la partecipazione dei solisti Anna Kazlova, Aldo Caputo, Antonio Gabellini, Paolo Riviera e Roberto Vasari. L'iniziativa rappresenta un'occasione unica per il pubblico valdarnese di assistere a una performance di altissimo livello artistico, resa ancora più speciale dal contesto storico-architettonico della piazza centrale di Montevarchi.

