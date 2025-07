Come annunciato dal Siena Fc " Giulia Milanesi (nella foto) è la nuova responsabile comunicazione e addetta stampa " del club bianconero. Giulia porta con sé un mix dinamico di esperienza e creatività e una profonda conoscenza dei media e del branding. Nata e cresciuta a Poggibonsi, è laureata in Moda e Comunicazione e ha costruito una solida carriera ricoprendo diversi ruoli nell’ambito della comunicazione, dei media e del marketing. Le sue esperienze precedenti includono incarichi come account e addetta stampa di Bm Communication (Firenze), social media manager e addetta stampa al Poggibonsi, e project manager al Bbs Winding (Poggibonsi). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’annuncio. Giulia Milanesi è la nuova addetta stampa. Dahlin: "Assunzione molto importante»