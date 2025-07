L’Alcione fissa gli obiettivi Orange con le idee chiare | Stadio di proprietà subito e la serie B entro tre anni

Progetto stadio di proprietà, campionato di livello e valorizzazione dei giovani. Sono tre gli obiettivi scanditi a chiare lettere dal presidente Giulio Gallazzi al “battesimo“ della nuova stagione dell’ Alcione, fra l’entusiasmo dei calciatori in maglia “Orange“ che da due giorni sudano sui campi di via Olivieri sotto lo sguardo vigile del tecnico Giovanni Cusatis e le grandi aspettative di una Proprietà che guarda con ottimismo verso il futuro. Solo la settimana scorsa è stato rinnovato l’accordo di sponsorizzazione (terzo anno consecutivo) con Banca del Fucino, "una sinergia che ha accompagnato la crescita dell’Alcione dallo storico ingresso nel calcio professionistico fino al consolidamento della realtà meneghina che avvia un nuovo ciclo ancor più ambizioso", ora la società, all’alba del secondo campionato in serie C punta decisamente verso l’alto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

