LIVE Italia-Sudafrica 28-3 Mondiali pallanuoto 2025 in DIRETTA | ultimo quarto di partita!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1.57 Goooooooooool, Condemi con il destro, Italia-Sudafrica 28-3. 4.15 Goooooooooool, Damonte ancora lui, Italia-Sudafrica 27-3. 4.50 Rete del Sudafrica che accorcia le distanze, Italia-Sudafrica 26-3. 5.56 Goooooool, Del Basso, Italia-Sudafrica 26-2. 7.20 Gooooooooool, Presciutti, Italia-Sudafrica 25-2. 7.40 Gooooool, Del Basso, appena iniziato l’ultimo quarto, Italia-Sudafrica 24-2. 7.55 Inizia l’ultimo quarto, palla all’Italia. Finisce il terzo quarto, Italia-Sudafrica 23-2. 0.21 Gooooooooooool, Bruni, beduina perfetta, Italia-Sudafrica 23-2. 1.01 Gooooooooool, Ferrero ancora a segno, Italia-Sudafrica 22-2. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Sudafrica 28-3, Mondiali pallanuoto 2025 in DIRETTA: ultimo quarto di partita!

In questa notizia si parla di: sudafrica - italia - diretta - mondiali

Atletica, l’Italia tentenna con i cambi alle World Relays e il Sudafrica batte gli USA nella 4×100 - L’Italia ha tentennato con i cambi nella finale della 4×100 maschile che ha animato l’ultima giornata delle World Relays.

Italia-Sudafrica oggi, Mondiali pallanuoto 2025: orario, programma, streaming - Terza ed ultima partita del girone preliminare ai Mondiali di pallanuoto maschile per il Settebello. La Nazionale italiana, reduce dal colpaccio ai rigori contro la Serbia, affronta nel match conclusivo del raggruppamento A il Sudafrica, sicuramente la squadra cuscinetto.

Test Match estivi: un cambio nell’Italia per Namibia e Sudafrica - La Nazionale Italiana Maschile di rugby si prepara a vivere un’estate intensa: sabato 14 giugno prenderà il via a L’Aquila il raduno in vista del Tour Estivo 2025.

Nella sfida valevole per la prima giornata del girone A dei campionati mondiali di Singapore l’Italia travolge 17-5 la Romania. Gli azzurri faticano nei... Vai su Facebook

LIVE Italia-Sudafrica, Mondiali pallanuoto 2025 in DIRETTA: Settebello per timbrare il primo posto; Italia-Sudafrica oggi, Mondiali pallanuoto 2025: orario, programma, streaming; Rugby in diretta: la programmazione TV e streaming da venerdì 11 a domenica 13 luglio.

Diretta Italia Sudafrica/ Streaming video Rai: formalità verso i quarti (Mondiali pallanuoto 2025, 16 luglio) - Diretta Italia Sudafrica streaming video Rai: formalità per il Settebello, che si lancia verso i quarti dei Mondiali pallanuoto 2025 (oggi 16 luglio). Segnala ilsussidiario.net

Dove vedere Italia-Sudafrica, ultima partita del girone del Settebello ai Mondiali di pallanuoto - Gli azzurri, reduci dalla bella vittoria contro la Serbia, sono già qualificati ai quarti di finale ... Secondo corriere.it