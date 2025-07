Tram in San Felice notti insonni e addio posti auto

Ruspe e cantieri non si fermano. Anzi, avanzano incessanti, notte e giorno. D’altronde c’è una tabella di marcia da rispettare, che fissa all’orizzonte la scadenza del Pnrr: giugno 2026. E così, da oggi, altri due importanti cantieri del centro cambiano fase: il primo è quello in via Indipendenza, tra via Righi e via Irnerio, dove i lavori si spostano sul lato ovest della strada; il secondo riguarda la porzione di via San Felice, dalla porta a via Riva Reno, con l’intervento che trasla nella parte nord della carreggiata. Nessuna variazione all’attuale assetto della viabilità provvisoria. Dal 23 luglio, tuttavia, via San Giuseppe non sarà più accessibile per gli autorizzati da via Indipendenzam ma da via Galliera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tram, in San Felice notti insonni e addio posti auto

